Врачи хотят запретить продажу драже Skittles из-за риска развития рака у детей

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России потребовали запретить продажу драже Skittles, так как медицинские эксперты выражают опасения относительно воздействия этих конфет на здоровье людей.

Фото: Openverse by Amy Loves Yah is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи утверждают, что драже Skittles может вызвать рак и привести к бесплодию у девочек-подростков. Педиатры-гастроэнтерологи выражают беспокойство по поводу воздействия ярких конфет на здоровье детей.

Основная критика направляется на краситель Е171, диоксид титана, который, по мнению врачей, может накапливаться в организме и увеличивать риск онкологии. Также вызывают сомнения другие красители, входящие в состав Skittles.

Врачи также предупреждают о потенциально негативном воздействии эфира пропилпарабена, который может повлиять на фертильность, особенно у девочек школьного возраста. Отмечается также возможность развития гастрита из-за сверхкислых конфет, которые могут повреждать слизистую пищевода, а также возможные аллергические реакции у детей.

В ближайшее время планируется направить обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с требованием запретить продажи Skittles в России.

Ядовитый skittles | Poison Skittles