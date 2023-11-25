В России потребовали запретить продажу драже Skittles, так как медицинские эксперты выражают опасения относительно воздействия этих конфет на здоровье людей.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи утверждают, что драже Skittles может вызвать рак и привести к бесплодию у девочек-подростков. Педиатры-гастроэнтерологи выражают беспокойство по поводу воздействия ярких конфет на здоровье детей.
Основная критика направляется на краситель Е171, диоксид титана, который, по мнению врачей, может накапливаться в организме и увеличивать риск онкологии. Также вызывают сомнения другие красители, входящие в состав Skittles.
Врачи также предупреждают о потенциально негативном воздействии эфира пропилпарабена, который может повлиять на фертильность, особенно у девочек школьного возраста. Отмечается также возможность развития гастрита из-за сверхкислых конфет, которые могут повреждать слизистую пищевода, а также возможные аллергические реакции у детей.
В ближайшее время планируется направить обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с требованием запретить продажи Skittles в России.
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