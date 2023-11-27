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Мыть голову можно и дешёвым шампунем: дерматолог дала рекомендации

Здоровье » Красота

Не мыть голову мылом и гелем для душа, а использовать только шампунь, причём неважно, дорогой или дешёвый, советуют медики.

Мыть голову можно и дешёвым шампунем: дерматолог дала рекомендации
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт Pravda. Ru, главный врач Центра дерматологии Екатерина Мокина пояснила, почему нужно придерживаться данных рекомендаций врачей.

"Разработчики определенных средств по уходу за кожей учитывают, для чего применяются эти средства. Мы, как дерматологи, советуем использовать шампуни для кожи волосистой части головы. А что касается тела, то и структура кожи другая, и её свойства, для этого применяются мыло и гели для душа. Для пациентов, страдающих кожными заболеваниями, есть даже аптечные продукты, которые называются "масла для душа" для сухой и чувствительной кожи", — рассказывает дерматолог.

На вопрос, какие лучше использовать шампуни, дорогие или дешёвые, по мнению Мокиной, однозначного ответа нет.

"Здесь вопрос не цены, а качества. У меня большое количество пациентов, которые используют шампуни обычные минимальной ценовой категории, и они довольны, потому что им это подходит. Что касается достаточно высокой стоимости, это не всегда оправдано. Всё индивидуально", — делает вывод эксперт.

 

 

Уход за волосами. Инструкция от трихолога
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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