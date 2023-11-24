Включить организм с утра в работу можно и без воды натощак, считает гастроэнтеролог Никита Харлов.

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Включить организм с утра в работу можно и без воды натощак, считает гастроэнтеролог Никита Харлов. А некоторым людям вообще это делать категорически нельзя.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Если организм не работает, то вода ему уже не поможет. Воду пить следует по жажде. Просто так пить воду натощак оттого, что кто-то это придумал, якобы, что это полезно, от этого будет только намного больше вреда. Не надо это вообще тому, Тому, у кого отеки. Тому, у кого гипертоническая болезнь. Тому, у кого запоры", — говорит собеседник Pravda.Ru

Если уж отказаться от привычки пить воду натощак сложно, то медик рекомендует придерживаться простых правил.

"Если вы воду пьете, то всегда пейте маленькими глотками. Чем больше глоток будет, тем больше будет явление так называемой водной интоксикации. Воды можно перепить. Это, на самом деле, гораздо легче сделать, чем вам кажется. И люди, которые пьют постоянно, много воды пьют, потому что верят, что так надо, это люди, которые подвергаются хронической водной интоксикации", — считает Харлов.