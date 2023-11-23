Нутрициолог рассказала о пищевой нагрузке на организм во время завтрака, обеда и ужина

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Марина Лушкина в беседе с Pravda.Ru раскритиковала народную мудрость, которая гласит: "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Лукшина не одобрила принцип, который гласит, что основная пищевая нагрузка должна ложится на завтрак.

"На самом деле, такая диета по принесет ничего хорошего, а может только сильно навредить организму человека. Такая структура дня противоречит биоритмам организма", — объяснила эксперт.

Нутрициолог отметила, что утром организм находится в стадии очищения, поэтому нуждается в лёгком питании, которое будет способствовать очищению.

"Далее обед — пик пищеварительной активности и максимального усвоения всех питательных веществ, а вы хотите разделить обед с другом. Ужин — да, время легкого питания, но не голода. К питанию каждого человека надо подходить индивидуально, и нет какого-то одного шаблона по питанию". — рассказала специалист.

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