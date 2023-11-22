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Диетолог назвала полезные источники углеводов: цельнозерновые каши и фрукты

Здоровье

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Pravda.Ru перечислила продукты, из которых лучше всего получать углеводы в процессе похудения.

Диетолог назвала полезные источники углеводов: цельнозерновые каши и фрукты
Фото: Нейросеть Шедеврум

Нутрициолог посоветовала потреблять сложные углеводы для борьбы с лишним весом.

"Это цельнозерновые каши, крупы, овощи (клетчатка), бобовые. Помимо того, что это источник белка, всё равно там есть углеводы, хоть и в небольшом количестве," — рассказала эксперт.

Писарева рекомендует добавить в рацион фрукты.

"Углеводы уже более простые — это фрукты, которые также должны быть в рационе, потому что это микроэлементный состав", — объяснила Писарева.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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