Диетолог рассказала об опасности отказа от употребления углеводов: "Организм может сломаться"

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Pravda.Ru рассказала, чем чреват полный отказ от углеводов в процессе борьбы с лишним весом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик объяснила, что при отказе от употребления углеводов мы теряем необходимые витамины и микроэлементы.

"В нашем организме должен быть баланс: должны быть и белки, и жиры, и углеводы. И если мы чего-то недополучаем, соответственно, наш организм может сломаться. Это может повлиять на иммунную систему, на состояние желудочно-кишечного тракта, на вашу энергию, утомляемость", — рассказала эксперт.

Она отметила, что из углеводов наш организм берёт энергию на физическую и умственную активность.

"Если этого не будет, мы будем более уставшие. Могут быть проблемы со сном. Соответственно, энергии не будет и будет постоянно хотеться есть", — объяснила диетолог.

Писарева рассказала, что существует кето-диета, которая предполагает сокращение углеводв в рационе.

"Всё равно они в каком-то небольшом количестве присутствуют. Потому что углеводы — это клетчатка, это пищевые волокна, это питание наших полезных бактерий, которые у нас находятся в кишечнике. Поэтому убирать, конечно, полностью углеводы нельзя", — предупредила медик.

Диетолог посоветовала проконсультироваться со специалистом, прежде чем прибегать к низкоуглеводным диетам.

Ранее диетолог призвала не отказываться от мучного и сладкого в борьбе с лишним весом.