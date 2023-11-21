Заболеваемость COVID-19 за последние две недели выросла почти на 40%

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболеваемость COVID-19 за последние две недели выросла почти на 40%. Рост выявили в 82 регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Во-первых, это скопленность народа на единицу объема. Во-вторых, это сезонность, когда у нас есть такие проблемы как снижение температуры, повышенная влажность, вероятность простыть, заболеть. Именно как раз в результате снижения иммунитета происходит и проникновение вируса. Большинство людей спокойно относятся к различным инфекционным заболеваниям и предпочитают переносить это на ногах, что категорически не имеет смысла. Также ношение масок, санитайзеры, некоторые оградительные меры тоже не все поддерживают и выдерживают. Поэтому эти факторы позволяют вирусу быстрее преодолевать иммунитет” — рассказал клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Резкий рост заболеваемости вызывает озабоченность общества и требует принятия мер для сдерживания распространения вируса. Этот прирост может быть обусловлен также такими факторами как недостаточная вакцинация, распространение новых вариантов вируса, снижение соблюдения мер предосторожности.

Чтобы обезопасить себя и окружающих вас людей стоит придерживаться определенных мер безопасности: использовать маски, перчатки, антибактериальные гели. Эксперт отметил, что если мы правильно себя защищаем, то вероятность заболеть у нас ниже. Также Кондрахин рекомендовал при выявлении первых симптомов обращаться к специалистам и не заниматься самолечением, чтобы на ранней стадии можно было начать контролировать болезнь и не давать ей прогрессировать.