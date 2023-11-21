Кравцов опроверг намерение перевести школы на дистант из-за ковида

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Перевод школьников на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом не планируется, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во вторник.

Фото: "Стоп паника"

"Это абсолютно точно, — заверил он. — Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово — так вопрос не стоит".

То же касается масочного режима в образовательных учреждениях — он может быть введён "точечно по решению регионального органа образования, но системно — нет".

"У нас все школы работают, слава богу, идёт образовательный процесс, готовимся к Новому году", — поделился чиновник.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. На минувшей неделе заболеваемость COVID-19 возросла на 38,4%, а число госпитализаций увеличилось на 16,9%. Около 30% всех выявленных случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.