Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все продукты, популярные у приверженцев здорового питания, на самом деле способствуют похудению. А некоторые из них могут даже навредить, сообщила врач-эндокринолог, диетолог "Клиники на Маросейке" Юлия Хрулева.

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Например, соки и смузи из фруктов и овощей далеко не так полезны, как многие привыкли думать, пишет Газета.Ru.

"Такие диеты могут привести к обострению имеющихся заболеваний у людей с нарушением углеводного обмена и патологией желудочно-кишечного тракта", — подчеркнула Хрулева.

Врач напомнила, что худеющим с осторожностью следует употреблять авокадо, который на самом деле очень калориен, и превосходит в этом отношении многие другие овощи и фрукты.

Хрулева рассказала, что больше сахара и калорий по сравнению со свежими фруктами содержат сухофрукты. То же самое относится и к готовым мюслям, которые лучше готовить самим, заправляя блюдо нежирным йогуртом и фруктами по вкусу.

Нужно быть аккуратнее с готовыми сладкими йогуртами, творожками и кефиром, которые тоже могут содержать много добавленного сахара. Желательно отдавать предпочтение не слишком жирным молочным продуктам без сахара, добавила эндокринолог.

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