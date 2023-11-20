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Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли

1:18
Здоровье

Не все продукты, популярные у приверженцев здорового питания, на самом деле способствуют похудению. А некоторые из них могут даже навредить, сообщила врач-эндокринолог, диетолог "Клиники на Маросейке" Юлия Хрулева.

Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли
Фото: https://ipawc.com is licensed under https://ipawc.com/health-and-wellness-blog/body-contouring-can-reshape-your-tummy-years-after-pregnancy

Например, соки и смузи из фруктов и овощей далеко не так полезны, как многие привыкли думать, пишет Газета.Ru.

"Такие диеты могут привести к обострению имеющихся заболеваний у людей с нарушением углеводного обмена и патологией желудочно-кишечного тракта", — подчеркнула Хрулева.

Врач напомнила, что худеющим с осторожностью следует употреблять авокадо, который на самом деле очень калориен, и превосходит в этом отношении многие другие овощи и фрукты.

Хрулева рассказала, что больше сахара и калорий по сравнению со свежими фруктами содержат сухофрукты. То же самое относится и к готовым мюслям, которые лучше готовить самим, заправляя блюдо нежирным йогуртом и фруктами по вкусу.

Нужно быть аккуратнее с готовыми сладкими йогуртами, творожками и кефиром, которые тоже могут содержать много добавленного сахара. Желательно отдавать предпочтение не слишком жирным молочным продуктам без сахара, добавила эндокринолог.

КАК ПОХУДЕТЬ? МЕНЮ для ПОХУДЕНИЯ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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