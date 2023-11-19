Диетолог Саркар назвал восемь продуктов, которые стоит добавить в рацион

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Старший преподаватель кафедры питания из Лондонского университета, Свраджит Саркар, в интервью порталу The Conversation, назвал восемь продуктов, которые стоит употреблять чаще для поддержания здоровья.

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Среди них шпинат, капуста, мангольд, руккола, листовая капуста, бок-чой, салат-латук и кресс-салат. Эти продукты богаты железом, кальцием, калием и витаминами B6, C и K. Они также являются хорошим источником антиоксидантов, которые могут снизить риски возникновения многих заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака.

Эти продукты лучше употреблять в сыром виде, в составе салата, так как при приготовлении пищи разрушаются природные полифенолы и флаванолы, содержащиеся в листьях. Эти вещества могут снизить вероятность развития определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Кроме того, добавление таких продуктов в рацион поможет поддерживать в форме фигуру.

"Я предпочитаю сбалансированное питание, и добавление этой листовой зелени может помочь оставаться здоровым, повысить иммунитет и снизить риск различных хронических заболеваний. В них также мало калорий, что делает их хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес. Поэтому добавляйте их в салаты, смузи, супы или в качестве гарнира к вашим любимым блюдам", — заключил диетолог.

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