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Врачи разоблачили изобретённое в России вино "для похудения"

1:31
Здоровье

Недавно Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный винный продукт, способствующий снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.

Врачи разоблачили изобретённое в России вино "для похудения"
Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Но что говорят врачи?

"Нет алкогольного напитка, который помог бы похудеть. Напротив, они вызывают увеличение аппетита", — передаёт слова главврача клиники "Зависимость24" психиатра-нарколога Алексея Казанцева издание MSK1.RU.

По его мнению, под воздействием алкоголя люди начинают комбинировать продукты, которые они никогда бы не ели в трезвом состоянии, что, в конечном итоге, приводит к набору веса.

Этот взгляд разделяет и диетолог Ирина Писарева. По ее словам, если человек стремится похудеть, то на первых этапах следует исключить алкоголь из рациона, поскольку он замедляет процесс снижения веса.

"Маловероятно похудеть, употребляя алкоголь с точки зрения питания и правильного питания. Мы всегда рекомендуем избегать таких напитков на начальных этапах похудения. Позже его можно вводить в рацион в ограниченных количествах. При этом это должны быть не сладкие коктейли, а сухие вина", — подчеркнула Писарева.

Таким образом, не стоит видеть в этом напитке панацею от лишнего веса. Привести рацион в порядок и избавиться от жира поможет консультация с врачами-диетологами.

5 простых правил чтобы ПОХУДЕТЬ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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