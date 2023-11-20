Недавно Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный винный продукт, способствующий снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.
Но что говорят врачи?
"Нет алкогольного напитка, который помог бы похудеть. Напротив, они вызывают увеличение аппетита", — передаёт слова главврача клиники "Зависимость24" психиатра-нарколога Алексея Казанцева издание MSK1.RU.
По его мнению, под воздействием алкоголя люди начинают комбинировать продукты, которые они никогда бы не ели в трезвом состоянии, что, в конечном итоге, приводит к набору веса.
Этот взгляд разделяет и диетолог Ирина Писарева. По ее словам, если человек стремится похудеть, то на первых этапах следует исключить алкоголь из рациона, поскольку он замедляет процесс снижения веса.
"Маловероятно похудеть, употребляя алкоголь с точки зрения питания и правильного питания. Мы всегда рекомендуем избегать таких напитков на начальных этапах похудения. Позже его можно вводить в рацион в ограниченных количествах. При этом это должны быть не сладкие коктейли, а сухие вина", — подчеркнула Писарева.
Таким образом, не стоит видеть в этом напитке панацею от лишнего веса. Привести рацион в порядок и избавиться от жира поможет консультация с врачами-диетологами.
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