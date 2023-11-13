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В России создано вино, которое помогает сбросить вес

2:17
Здоровье

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный продукт своего производства — винный напиток, близкий к вермуту, который способствует снижению веса, увеличению работоспособности и повышению устойчивости к стрессу.

В России создано вино, которое помогает сбросить вес
Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Для создания этого уникального вина ученые использовали специально подготовленный винный материал. Посредством ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащения сырья биодобавками напиток получил дополнительные полезные свойства.

Этот продукт благотворно влияет на состояние поджелудочной железы у лиц, предрасположенных к диабету, стимулирует жировой обмен, способствует похудению и укрепляет иммунитет. Важно отметить, что в процессе создания напитка удалось сохранить вкус, аромат и крепость вина. Были разработаны две рецептуры ароматизированных вин, приближенных к вермутам.

"Гриб Eurotium cristatum, чей экстракт мы используем, уже во многих мировых исследованиях продемонстрировал положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он обеспечивает эффективную регуляторную композицию, которая ускоряет обмен веществ и повышает усвояемость полезных элементов", — рассказала "Газете.Ru" профессор кафедры "Технологии бродильных производств и виноделия" РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк.

Этот гриб оказывает влияние на метаболические процессы, способствуя правильному усвоению полезных веществ, что, в свою очередь, ускоряет жиросжигание. Кроме того, он укрепляет иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на желудок человека.

"Так как мы стремимся повысить качество и питательную ценность различных продуктов, мы заинтересовались такими свойствами этого гриба. Сначала мы провели исследования на виноградном материале: подвергли его ферментации этим грибом. После этого мы получили экстракт и обогатили им вино. И у нас есть убеждение, что это вино теперь обладает более высокой питательной ценностью и способствует жиросжиганию за счет воздействия метаболитов гриба на организм", — подчеркнула Мойсеяк.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Врач-инфекционист, гепатолог, паразитолог, гастроэнтеролог
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