Аптеки отказались торговать психотропами

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские аптеки одна за другой отказываются торговать психотропные медикаменты, обратил внимание РБК, изучивший фармацевтический ассортимент по всей стране.

Из более чем 10 тысяч аптек, подключенных к онлайн-агрегатору "Мегаптека.ру", только в 56 есть французский препарат против эпилепсии "Фризиум", его российский аналог "Клобазам" — примерно в 150. В Москве они вообще не продаются. Похожая плачевная ситуация и с другими транквилизаторами.

Причина проста до банальности — психотропные средства подлежат предметно-количественному учёту и входят в соответствующие списки наряду с кокаином, морфином и тому подобными радостями жизни. С 1 сентября правила продажи ПКУ сильно ужесточились: в дополнение к лицензии аптекам нужно отдельное разрешение на каждую торговую точку, препараты должны храниться в специальном сейфе, требуется возможность вызова Росгвардии тревожной кнопкой, наконец, необходимо вводить в специальную базу реквизиты каждого рецепта на психотропы.

Аптекам проще вообще отказаться от продажи этих лекарств, чем соблюдать все требования, рискуя налететь на огромный штраф за их нарушение, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Реализация сильнодействующих медикаментов — "жуткая головная боль", которая сопровождается "постоянными набегами прокуратуры", подтверждает владелец курской сети "Аптечные традиции" Дмитрий Руцкой. Замучили проверками, признаётся он: "Доходило до абсурда — проверяющие штрафовали за то, что фармацевт вовремя не делала необходимые записи в специальный журнал, из-за того что в аптеке в этот момент была большая очередь".

По мнению Шуляка, гайки фармбизнесу закручивают не Минздрав и Росздравнадзор, а силовики, которым безразлично, что их действия провоцируют искусственный дефицит. По его прогнозам, в ближайшем будущем психотропами будут торговать только государственные аптеки, да и те — всё меньше.

Аптечные организации самостоятельно принимают решения, чем им торговать, открестились в Минздраве РФ. В ведомстве считают, что действующие правила продажи ПКУ не должны служить "препятствием для их реализации в рамках обычной деятельности аптек".