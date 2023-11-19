Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Лайма Вайкуле заявила, что после Кипра Алле Пугачёвой следует улететь в Австралию
В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять: "Есть у нас хоть один шанс"
Пуховик-одеяло в прошлом: стилист рассказала об антитрендах верхней одежды для зимы
Замглавы МИД Рябков: вопрос о единой валюте БРИКС остаётся открытым
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину окружили враги, и речь не России
Военные ЦВО учатся "залистовывать" украинских боевиков призывами сдаться с FPV-дронов
WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по паузе в боях
Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"
Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз

Врач Лебедева предупредила, что запоры насыщают кровь человека ядами

2:29
Здоровье

Продукты, которые наиболее полезны для организма, являются простыми и легко доступными. Для того, чтобы кишечник функционировал правильно, токсины выводились из организма своевременно, и риск развития серьёзных заболеваний уменьшался, очень важно не ограничивать себя в определённой еде, например, жирах или углеводах, а придерживаться сбалансированного питания. Если правила нарушаются, организм даст об этом знать.

Врач Лебедева предупредила, что запоры насыщают кровь человека ядами
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Врачи предупреждают, что проблемы с кишечником становятся всё более распространенными, даже среди молодых людей. Это может привести к развитию серьёзных патологий, включая онкологические заболевания.

"Из-за постоянных запоров токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. По этой причине начинаются воспаления и увеличивается риск рака кишечника", — предупредила в своём Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Чтобы избежать ошибок и не лишать организм необходимых веществ для нормального функционирования, врач рекомендует включить в рацион следующие продукты: мясо и субпродукты, рыбу и морепродукты, молочные продукты, крупы, семена, орехи, сезонные овощи и фрукты, зелень.

Кроме того, врач перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о нарушении работы ЖКТ. Если у человека наблюдаются ухудшение состояния кожи, настроения, постоянный дискомфорт в животе, метеоризм, проблемы с аппетитом и бессонница, рекомендуется обратиться к специалистам.

Как отмечает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, кишечник не может функционировать должным образом без клетчатки, которая содержится в растительной пище. Многие недооценивают пользу овощей и зелени. Даже некоторые пациенты признаются в том, что на шашлыках съедают больше мяса и хлеба, чем овощей. А лучше, чтобы было наоборот.

"Клетчатка содержится в овощах, фруктах, зелени, моркови, капусте, петрушке", — отметил врач, добавив, что "нам нужен какой-то балласт, чтобы собрать в него все ненужные вещества и выбросить".

Если клетчатка не поступает в достаточном количестве, кишечник вынужден замедлить свою работу, чтобы всё-таки извлечь из пищи хотя бы что-то, предупреждает специалист.

Кому показан плазмаферез (очистка крови) от вирусов и болезней.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять: "Есть у нас хоть один шанс"
Пуховик-одеяло в прошлом: стилист рассказала об антитрендах верхней одежды для зимы
Замглавы МИД Рябков: вопрос о единой валюте БРИКС остаётся открытым
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину окружили враги, и речь не России
Военные ЦВО учатся "залистовывать" украинских боевиков призывами сдаться с FPV-дронов
WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по паузе в боях
Французский политик Филиппо обратился к Западу: "Срочно прекратите"
Atlantico: ЕС не должен "ставить телегу впереди лошади" при вопросе вступления Украины в союз
Умерла актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова
Украинский офицер, потерявший ногу: ВСУ ждали от ВС России бегства при появлении Leopard и Bradley
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников