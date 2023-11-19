Врач Лебедева предупредила, что запоры насыщают кровь человека ядами

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, которые наиболее полезны для организма, являются простыми и легко доступными. Для того, чтобы кишечник функционировал правильно, токсины выводились из организма своевременно, и риск развития серьёзных заболеваний уменьшался, очень важно не ограничивать себя в определённой еде, например, жирах или углеводах, а придерживаться сбалансированного питания. Если правила нарушаются, организм даст об этом знать.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Врачи предупреждают, что проблемы с кишечником становятся всё более распространенными, даже среди молодых людей. Это может привести к развитию серьёзных патологий, включая онкологические заболевания.

"Из-за постоянных запоров токсины не выводятся из организма, а всасываются обратно в кровь. По этой причине начинаются воспаления и увеличивается риск рака кишечника", — предупредила в своём Telegram-канале гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Чтобы избежать ошибок и не лишать организм необходимых веществ для нормального функционирования, врач рекомендует включить в рацион следующие продукты: мясо и субпродукты, рыбу и морепродукты, молочные продукты, крупы, семена, орехи, сезонные овощи и фрукты, зелень.

Кроме того, врач перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о нарушении работы ЖКТ. Если у человека наблюдаются ухудшение состояния кожи, настроения, постоянный дискомфорт в животе, метеоризм, проблемы с аппетитом и бессонница, рекомендуется обратиться к специалистам.

Как отмечает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, кишечник не может функционировать должным образом без клетчатки, которая содержится в растительной пище. Многие недооценивают пользу овощей и зелени. Даже некоторые пациенты признаются в том, что на шашлыках съедают больше мяса и хлеба, чем овощей. А лучше, чтобы было наоборот.

"Клетчатка содержится в овощах, фруктах, зелени, моркови, капусте, петрушке", — отметил врач, добавив, что "нам нужен какой-то балласт, чтобы собрать в него все ненужные вещества и выбросить".

Если клетчатка не поступает в достаточном количестве, кишечник вынужден замедлить свою работу, чтобы всё-таки извлечь из пищи хотя бы что-то, предупреждает специалист.

Кому показан плазмаферез (очистка крови) от вирусов и болезней.