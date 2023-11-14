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Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя

1:32
Здоровье

Люди, периодически употребляющие алкоголь, осознают, что покраснение лица может быть тревожным симптомом, указывающим на повышенный риск серьёзных проблем, таких как артериальная гипертензия и некоторые формы рака. Кроме того, организм отправляет другие сигналы, которые опасно игнорировать.

Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

В случае разрушения слизистой оболочки желудка из-за употребления алкоголя возможно желудочное кровотечение, которое в крайних случаях может стать фатальным, если не обратиться к врачам. Например, появление крови при мочеиспускании после употребления алкоголя также является серьёзным симптомом, требующим медицинской помощи.  

Проблемы с дыханием или острая боль в области сердца после употребления алкоголя также являются сигналами организма, которые необходимо принимать во внимание.

Врач-флеболог Александр Белкин подчёркивает, что злоупотребление алкоголем приводит к сильному расширению вен, что представляет опасность для здоровья. По его словам, похмелье может вызвать обезвоживание, увеличение вязкости крови и повышение риска образования тромбов. Эта проблема особенно актуальна для пациентов, проходящих операции. Специалист предупреждает, что употребление алкоголя после операции может негативно сказаться на её результате, и рекомендует воздерживаться от горячительных напитков в послеоперационном периоде.

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Польза и вред алкоголя
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
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