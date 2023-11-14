Люди, периодически употребляющие алкоголь, осознают, что покраснение лица может быть тревожным симптомом, указывающим на повышенный риск серьёзных проблем, таких как артериальная гипертензия и некоторые формы рака. Кроме того, организм отправляет другие сигналы, которые опасно игнорировать.
В случае разрушения слизистой оболочки желудка из-за употребления алкоголя возможно желудочное кровотечение, которое в крайних случаях может стать фатальным, если не обратиться к врачам. Например, появление крови при мочеиспускании после употребления алкоголя также является серьёзным симптомом, требующим медицинской помощи.
Проблемы с дыханием или острая боль в области сердца после употребления алкоголя также являются сигналами организма, которые необходимо принимать во внимание.
Врач-флеболог Александр Белкин подчёркивает, что злоупотребление алкоголем приводит к сильному расширению вен, что представляет опасность для здоровья. По его словам, похмелье может вызвать обезвоживание, увеличение вязкости крови и повышение риска образования тромбов. Эта проблема особенно актуальна для пациентов, проходящих операции. Специалист предупреждает, что употребление алкоголя после операции может негативно сказаться на её результате, и рекомендует воздерживаться от горячительных напитков в послеоперационном периоде.
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