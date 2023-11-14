Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, периодически употребляющие алкоголь, осознают, что покраснение лица может быть тревожным симптомом, указывающим на повышенный риск серьёзных проблем, таких как артериальная гипертензия и некоторые формы рака. Кроме того, организм отправляет другие сигналы, которые опасно игнорировать.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

В случае разрушения слизистой оболочки желудка из-за употребления алкоголя возможно желудочное кровотечение, которое в крайних случаях может стать фатальным, если не обратиться к врачам. Например, появление крови при мочеиспускании после употребления алкоголя также является серьёзным симптомом, требующим медицинской помощи.

Проблемы с дыханием или острая боль в области сердца после употребления алкоголя также являются сигналами организма, которые необходимо принимать во внимание.

Врач-флеболог Александр Белкин подчёркивает, что злоупотребление алкоголем приводит к сильному расширению вен, что представляет опасность для здоровья. По его словам, похмелье может вызвать обезвоживание, увеличение вязкости крови и повышение риска образования тромбов. Эта проблема особенно актуальна для пациентов, проходящих операции. Специалист предупреждает, что употребление алкоголя после операции может негативно сказаться на её результате, и рекомендует воздерживаться от горячительных напитков в послеоперационном периоде.

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Польза и вред алкоголя