В Австралии назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии выделили три возрастные группы, в которых воздействие алкоголя на мозг считается особенно опасным.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Первая включает период вынашивания ребёнка. Учёные подчеркнули, что при употреблении алкоголя во время беременности женщиной развитие мозга плода замедляется, что может привести к когнитивным расстройствам. Даже небольшое количество горячительных напитков может нанести необратимый вред развивающейся жизни.

Вторая группа риска включает период с 15 до 19 лет. В это время у подростков кора мозга достигает максимального объёма, а белое вещество развивается активно. Если в этот период у человека появится привычка выпивать, то о развитии мозга речи быть не может, подчеркнули специалист.

Третья группа включает пожилых людей, у которых алкоголь может иметь разрушительное воздействие на мозг. Эксперты считают, что в этом возрасте горячительные напитки даже опаснее, чем курение, и злоупотребление ими может привести к развитию деменции, пишет bmj.com.

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Польза и вред алкоголя для здоровья (Научно доказано)