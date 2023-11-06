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Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя

2:28
Здоровье

В ноябре, когда дни становятся тёмными, холодными и дождливыми, организм подвергается дополнительной нагрузке. Существует простой способ помочь себе пережить этот сложный период: провести 30 дней без потребления алкоголя. После положительные изменения в организме станут заметны большинству людей сразу. Этот вывод подтверждают исследования учёных и мнение врачей. Издание Fox News выделяет пять основных преимуществ, которые появляются после месяца без алкоголя.

Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Улучшение состояния печени

Этот орган испытывает увеличенную нагрузку при обработке алкоголя. В результате происходит накопление жира в тканях печени, что может вызвать жировую болезнь. Орган будет благодарен за месяц "отпуска".

Улучшение качества сна

Многие считают, что выпивка перед сном помогает заснуть и не влияет на качество сна. Однако это не совсем так: алкоголь может нарушать фазы быстрого сна, что влияет на качество отдыха. Период без алкоголя способствует лёгкому пробуждению утром и ощущению бодрости в течение дня.

Снижение веса

Алкогольные напитки богаты калориями, и особенно высокая калорийность присуща пиву. Кроме того, алкоголь может увеличивать аппетит, что приводит к перееданию. Период воздержания от алкоголя поможет контролировать вес и уменьшить желание перекусывать.

Улучшение работы пищеварительной системы

Многие люди знакомы с расстройствами желудка после употребления алкоголя. Горячительные напитки снижают производство слизи, которая защищает слизистую оболочку желудка от раздражителей и может предотвратить гастрит и язвы. Месяц без алкоголя позволит органу восстановиться и вернуть пищеварительные процессы к норме.

Улучшение работы мозга

Алкоголь оказывает негативное воздействие на работу мозга, проявляясь в проблемах с памятью и принятии решений. Постоянное потребление горячительных напитков может вызвать привыкание организма к выработке определённых гормонов, от которых зависит настроение и уровень тревожности. Месяц без алкоголя поможет улучшить память, увеличить скорость мышления и его гибкость, а также позитивно повлияет на психическое состояние и настроение.

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Польза и вред алкоголя для здоровья (Научно доказано)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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