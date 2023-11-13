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Врач Мухина: цельнозерновые каши, сыр и орехи помогут отказаться от сладкого

1:22
Здоровье

Продукты, богатые хромом, могут помочь справиться с тягой к сладкому, сообщила врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в интервью «Москве 24». Среди таких продуктов она упомянула цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курицу, говядину и печень различных животных.

Врач Мухина: цельнозерновые каши, сыр и орехи помогут отказаться от сладкого
Фото: Нейросеть Шедеврум

Для снижения тяги к сладкому Мухина также рекомендует заменять сахар на полезные сладости, такие как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив и цукаты. Она отметила, что замена сахара подобными продуктами делает процесс отказа от сахарозы более легким, поскольку человек не ощущает ограничений.

Врач также подчеркнула, что регулярное питание пять раз в день небольшими порциями может помочь снизить тягу к сладкому и избежать резкого падения уровня сахара в крови.

Мухина отметила, что одной из причин тяги к сладкому может быть наличие паразитов в организме, так как они "требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое". В этой связи врач рекомендует пройти обследование и, при необходимости, избавиться от паразитов.

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Врач Мухина: цельнозерновые каши, сыр и орехи помогут отказаться от сладкого
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