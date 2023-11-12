О том, что определённые продукты могут положительно влиять на сексуальные функции мужчин, известно уже давно. Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго, проведя обширное исследование, выяснили, какой из продуктов лучше всего способствует поддержанию потенции мужчин, сообщает "Московский комсомолец".
В рамках эксперимента было выявлено, что наиболее эффективным средством для укрепления мужской силы являются обычные тыквенные семечки.
"В тыквенных семечках нет какого-то чудодейственного вещества, которое повышало бы потенцию. Но в них имеются витамины и микроэлементы, которые по совокупности действуют очень мощно. Все это вместе оказывает поистине удивительный эффект на потенцию", — рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко, ознакомившийся с результатами исследования.
Цинк, также являющийся важным компонентом тыквенных семечек, способствует выработке тестостерона, что, в свою очередь, улучшает качество и количество спермы, а также нормализует либидо. Согласно исследованию, употребление 100 грамм очищенных семечек в день может полностью удовлетворить суточную потребность в цинке и способствовать нормализации эректильной функции. Сочетание витаминов также помогает в предотвращении застойных явлений в органах малого таза и увеличивает сексуальное влечение.
Хотя норма потребления тыквенных семечек для мужчин не ограничена, рекомендуется употреблять приблизительно 60-70 грамм в день.
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