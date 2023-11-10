Диетолог Соломатина рассказала о пользе холодца: улучшает работу мозга

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина объяснила, чем полезен холодец и как его правильно готовить и есть.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт рассказала, что холодец — это бульон с мясом. Она отметила, что холодец из куриного бульона будет легче перевариваться, говяжий — более постный, а свиной жирнее.

Ранее диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах цитрусовых.

Диетолог отметила, что в холодце содержится коллаген, который положительно отражается на сосудах и костях. Она посветовала дольше уваривать бульон, что помогает мясу и костям расщепиться до аминокислот, среди которых в холодце преобладает глицин.

"Он улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга", — цитирует слова Соломатиной "Вечерняя Москва".

Специалист предупредила, что холодец — калорийный и тяжёлый для усвоения продукт, поэтому она посоветовала есть не более 200 грамм холодца, предварительно сняв с него жирную плёнку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...