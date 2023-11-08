Диетолог рассказала о полезных свойствах цитрусовых: укрепляет сердце и снижает давление

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о содержании витаминов и других полезных веществ в цитрусовых культурах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Соломатина рассказала, что в цитрусовых содержится магний, который помогает снизить давление и оказывает успокительное воздействие на человека. Калий, по словам эксперта, способствует выведени лишней жидкости из организма, укрепляет сердце и помогает в борьбе с гипертонией.

Содержащийся в цитрусовых кальций способствует укреплению костной системы.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислила полезные свойства хурмы.

Грейпфрукты диетолог советует есть людям, ведущим борьбу с лишним весом. Специалист объяснила, что в данном фрукте содержатся липолитики, которые способствуют похудению.

"Мандарины обладают антисептическим и противогрибковым свойством", — цитирует слова Соломатиной "Вечерняя Москва".

Медик предупредила, что цитрусовые нередко вызывают аллергию. Не рекомендует цитрусовые диетолог людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

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