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Врач: нейросеть не должна ставить человеку диагнозы

2:03
Здоровье

В поликлиниках Москвы внедрили инновационный сервис, опирающийся на искусственный интеллект (ИИ).

Врач: нейросеть не должна ставить человеку диагнозы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот сервис способен анализировать данные пациента, содержащиеся в электронной карте, с тем, чтобы помочь в определении заболевания. Он представляет собой своего рода ассистента для врача, предотвращая ошибки при постановке диагноза.

Важно подчеркнуть, что ИИ действует как поддержка, предоставляя "альтернативное мнение" для врача, но не заменяя полностью врачебную экспертизу. Необходимость врачебного чутья, интуиции и медицинского опыта остается вне досягаемости машины.

Врач-нарколог Олег Стеценко подчеркнул, что нейросеть не может полностью заменить врача. Он привел пример, сравнивая доступ к информации с использованием шпаргалок на экзамене: полезно иметь доступ, но без знания того, что искать, информация бесполезна.

Стеценко выразил опасения относительно того, что нейросети могут принимать конкретные решения, которые влияют на постановку диагноза.

Он подчеркнул, что ответственность за решение при постановке диагноза должна лежать на враче, поскольку человеческий организм сложен и нейросеть не должна заменять врачебную компетенцию.

Планируется внедрение подобной системы в регионах начиная с крупных центров с практикой электронных медицинских карт. Отмечается, что преимущество данной технологии заключается в минимальном требовании к оборудованию, что облегчит ее внедрение в региональные медицинские учреждения.

Заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова подчеркнула, что система будет активироваться, когда врач, проводя осмотр, собирается поставить заключительный диагноз. В случае расхождения между диагнозами врача и нейросети система предупредит об этом, но окончательное решение всегда останется за врачом, сообщает RuNews24.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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