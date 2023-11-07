Новое исследование: что вызывает аллергию на металл

3:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От ювелирных изделий и кухонной утвари до дверных ручек и ручных инструментов — металлы можно найти во множестве предметов повседневного обихода, а у некоторых людей воздействие этих предметов может вызвать аллергическую реакцию.

Фото: openverse by Drew Hays is licensed under CC0 1.0

Однако, с аллергией на металл, дело обстоит не так просто. Её симптомы могут варьироваться от относительно безобидных до опасных для жизни, так как в редких случаях аллергия может привести к выходу из строя металлосодержащих хирургических имплантатов" — говорит доктор Сантош Кумар, аллерголог из Детской больницы Ричмонда в США.

Однако, согласно обзору 2012 года, опубликованному в журнале Dermatology Research and Practice, наиболее распространенным симптомом аллергии на металл является контактный дерматит — зудящая и опухшая кожная сыпь, вызванная прямым контактом с веществом, вызывающим аллергию. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти реакции связаны с тем фактом, что у обычных металлов, вызывающих контактный дерматит, таких как никель, кобальт и хром, отсутствует полный набор электронов.

Электроны в атомах вращаются вокруг ядра, и для того, чтобы атом был стабильным, ему обычно необходимо восемь электронов, вращающихся по орбитальному пути, наиболее удаленному от ядра. Но у никеля, например, там всего два электрона; потеря этих двух электронов стабилизирует атом и придает ему положительный заряд. Таким образом, никель в ожерелье или пуговице брюк может со временем выделять заряженные атомы никеля, известные как ионы, и они взаимодействуют с кожей пользователя.

В частности, ионы никеля связываются с определенными белками, присутствующими в коже. А поскольку эти металло-белковые комплексы воспринимаются организмом как "чужеродные", они вызывают иммунный ответ, согласно данным медицинского ресурса StatPearls.

В результате длительного и многократного воздействия металла иммунные клетки могут стать к нему сенсибилизированными, но до конца не понятно, почему у одних людей возникает такая сенсибилизация, а у других нет. Американская академия педиатрии (AAP) отмечает, что определенную роль, вероятно, играют генетические факторы, связанные с иммунной системой и внешним барьером кожи. Факторы окружающей среды, например, регулярно ли вы работаете с металлами, потенциально вызывающими аллергию, также могут повысить риск, говорят в клинике Мэйо.

Доктор Раман Мадан, дерматолог из Нью-Йорка и член Американской академии дерматологии, описал вид сыпи, вызванной аллергией на металл, как "красную, чешуйчатую, покрытую коркой или темную", причем пораженный участок часто зудит и опухает и болезненный на ощупь. Симптомы контактного дерматита начинают проявляться сразу после заражения, и если его не лечить, сыпь может длиться от 12 часов до месяца.

У людей с аллергией на металлы также может развиться системный контактный дерматит, который возникает, когда частицы металла попадают на кожу из кровотока, а также при попадании этих частиц в организм с пищей или лекарствами. Согласно обзору 2012 года, системный контактный дерматит может вызывать обширную кожную сыпь розового или красного цвета, папулы (небольшие твердые шишки на коже) и эксфолиативную эритродермию, при которой кожа воспаляется и начинает шелушиться.

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