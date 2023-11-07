Врач-терапевт рассказала о пищевых привычках, приводящих к язве желудка: полуфабрикаты и еда наспех

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru рассказала, что может спровоцировать язву желудка.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Медик отметила, что стресс ослабляет защитные силы организма, который не может противостоять инфекции.

"Все заболевания, к которому человек был предрасположен, могут начать развиваться", — объяснила медик.

Терапевт рассказала, что нерегулярное питание с большими промежутками негативно отражается на состоянии желудка.

"Чередование голодания и переедания. Еда наспех, плохо пережеванная пища. Много полуфабрикатов и готовых обработанных продуктов", — перечислила факторы риска врач.

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