Гастрит — распространенное заболевание желудка. Болезнь может быть вызвана различными причинами, включая бактерию Helicobacter pylori, вредные привычки, стресс, некоторые лекарства, инфекционные заболевания, генетику и другие факторы. Однако основной причиной возникновения гастрита является всё же данная бактерия, которая выявляется в 80% случаев. Что же стоит предпринять, чтобы защитить свой желудок? Читателям Pravda.Ru дала совет эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Можно принимать следующие меры для защиты желудка:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.