Эксперт перечислила меры для защиты желудка от гастрита

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастрит — распространенное заболевание желудка. Болезнь может быть вызвана различными причинами, включая бактерию Helicobacter pylori, вредные привычки, стресс, некоторые лекарства, инфекционные заболевания, генетику и другие факторы. Однако основной причиной возникновения гастрита является всё же данная бактерия, которая выявляется в 80% случаев. Что же стоит предпринять, чтобы защитить свой желудок? Читателям Pravda.Ru дала совет эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Можно принимать следующие меры для защиты желудка:

Избегайте употребления алкоголя, курения, стресса и других факторов риска, которые могут вызвать гастрит.

Придерживайтесь здорового образа жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность и достаточный отдых.

Принимайте меры предосторожности при употреблении лекарств: обсудите с врачом возможные побочные эффекты и меры предосторожности, которые можно принять, чтобы защитить свой желудок.

Проходите регулярные медицинские обследования: они могут помочь выявить гастрит на ранней стадии и предотвратить его осложнения.

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