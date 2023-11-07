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Медики рассказали, что не любой холестерин вреден

1:46
Здоровье

Для некоторых людей термин "холестерин" может быть синонимом проблем со здоровьем. Тем не менее это вещество необходимо для нормальной функции организма и существует в каждой клетке человеческого тела, частично синтезируется самим организмом. Специалисты развеяли популярные мифы о холестерине.

Медики рассказали, что не любой холестерин вреден
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Любой холестерин вреден. Это утверждение не верно, так как вещество является неотъемлемой частью клеточных мембран и необходим для производства стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.

При нормальном весе уровень холестерина не может быть высоким. Фактически уровень показателя зависит не только от веса, но и от генетики, питания, физической активности, привычек, состояния щитовидной железы и даже стрессов.

Повышенный холестерин сопровождается конкретными симптомами. В большинстве случаев, высокий уровень холестерина не сопровождается симптомами, поэтому важно регулярно проверять его, сдавая анализ крови, пишет ug.ru.

Яйца могут быть опасны. Хотя эти продукты содержат больше холестерина, чем некоторые другие продукты, они также богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, жирами и белками. Для здорового человека употребление одного-двух яиц в день обычно безопасно.

До 40 лет контроль уровня холестерина не требуется. Высокий уровень показателя опасен в любом возрасте, и его следует контролировать у всех. Расстройства липидного обмена могут возникнуть даже у детей, обусловленные генетикой или наличием сопутствующих заболеваний

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Чем опасен холестерин? / Всё, что нужно знать про холестерин!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
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