Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина

Иногда кажется, что проблемы с высоким уровнем холестерина в крови должны беспокоить людей после достижения 50 лет, но статистика неумолима: каждый четвёртый житель больших городов страдает от гиперхолестеринемии. Врачи выделили четыре "звоночка", которые могут говорить о повышенном холестерине.
Боль в ногах
Очень часто первыми проявлениями проблем с холестерином становятся боли в нижних конечностях, так как большие артерии в ногах могут быть поражены. Обычно дискомфорт возникает после физических нагрузок, и даже быстрая ходьба может вызвать тяжесть в ногах к вечеру. В некоторых случаях появляется онемение пальцев, и в таком случае следует обратиться к врачу немедленно.
Головная боль
Повышенный уровень холестерина может также вызвать головные боли. Это связано с нарушением кровообращения в сосудах мозга. Нервные клетки деформируются, а многие процессы в мозгу замедляются. С течением времени головные боли могут становиться более интенсивными, и иногда даже сильные обезболивающие не помогают. В этом случае важно проконсультироваться с врачом.
Пигментные пятна на коже
Гиперхолестеринемия может проявиться в виде жёлтых пятен или скоплений белого или желтоватого цвета на коже. Эти изменения часто наблюдаются на тонкой коже, такой как кожа век, но они также могут появиться на локтевых сгибах и ладонях, пишет womanhit.ru.
Эти признаки могут быть индикаторами повышенного уровня холестерина, поэтому важно слушать свой организм и регулярно проверять показатели холестерина с помощью медицинских анализов. Соблюдение здорового образа жизни и рационального питания также поможет снизить показатель и улучшить общее состояние организма.
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