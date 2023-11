Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина

Your browser does not support the audio element.

Иногда кажется, что проблемы с высоким уровнем холестерина в крови должны беспокоить людей после достижения 50 лет, но статистика неумолима: каждый четвёртый житель больших городов страдает от гиперхолестеринемии. Врачи выделили четыре "звоночка", которые могут говорить о повышенном холестерине.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.