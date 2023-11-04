Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда кажется, что проблемы с высоким уровнем холестерина в крови должны беспокоить людей после достижения 50 лет, но статистика неумолима: каждый четвёртый житель больших городов страдает от гиперхолестеринемии. Врачи выделили четыре "звоночка", которые могут говорить о повышенном холестерине.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Боль в ногах

Очень часто первыми проявлениями проблем с холестерином становятся боли в нижних конечностях, так как большие артерии в ногах могут быть поражены. Обычно дискомфорт возникает после физических нагрузок, и даже быстрая ходьба может вызвать тяжесть в ногах к вечеру. В некоторых случаях появляется онемение пальцев, и в таком случае следует обратиться к врачу немедленно.

Головная боль

Повышенный уровень холестерина может также вызвать головные боли. Это связано с нарушением кровообращения в сосудах мозга. Нервные клетки деформируются, а многие процессы в мозгу замедляются. С течением времени головные боли могут становиться более интенсивными, и иногда даже сильные обезболивающие не помогают. В этом случае важно проконсультироваться с врачом.

Пигментные пятна на коже

Гиперхолестеринемия может проявиться в виде жёлтых пятен или скоплений белого или желтоватого цвета на коже. Эти изменения часто наблюдаются на тонкой коже, такой как кожа век, но они также могут появиться на локтевых сгибах и ладонях, пишет womanhit.ru.

Эти признаки могут быть индикаторами повышенного уровня холестерина, поэтому важно слушать свой организм и регулярно проверять показатели холестерина с помощью медицинских анализов. Соблюдение здорового образа жизни и рационального питания также поможет снизить показатель и улучшить общее состояние организма.

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