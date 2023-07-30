Врач-кардиолог Олег Варфоломеев назвал три диетических приёма, позволяющих снизить высокий холестерин. Медик предложил меньше употреблять трансжиров, увеличить количество пищевых волокон, добавить омега-3 в свой рацион.
Варфоломеев советует сократить потребление жирного мяса, жирных молочных продуктов, жареной пищи и готовой выпечки, пишет "МедикФорум".
"Ограничивая потребление насыщенных и трансжиров, люди потенциально могут снизить уровень холестерина ЛПНП ("плохого") примерно на 5-10%", — пояснил кардиолог.
Для того, чтобы снизить "плохой" холестерин, важно есть больше растворимой клетчатки. Её источниками являются яблоки, апельсины и ягоды, и овощи, такие как брокколи, морковь, брюссельская капуста, бобовые, цельные зерна и орехи.
Положительное влияние окажет порция жирной рыбы (лосось, скумбрия, сардины или тунец).
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