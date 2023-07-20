Названы привычные продукты, повышающие уровень холестерина в крови человека

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты по питанию напоминают россиянам о продуктах, которые могут привести к накоплению "вредного" холестерина. В первую очередь, эксперты рекомендуют обратить внимание на куриные яйца, которые часто выбирают в качестве завтрака.

Фото: https://pbs.twimg.com/

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаживаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве", — утверждают врачи.

Далее специалисты указывают на вред субпродуктов, в которых содержание холестерина также достаточно высоко. Куриные желудки, говяжьи печень и мозг могут увеличивать значение этого показателя.

На третьем месте оказывается сливочный сыр с содержанием холестерина более 400 миллиграммов на 100 граммов продукта. Здесь рекомендуется предпочесть твёрдые сорта.

При употреблении всего 130 граммов креветок человек получает суточную дозу холестерина. Тем не менее этот продукт также содержит много витаминов, поэтому полностью отказываться от него не стоит. Такая же полезность относится к жирной рыбе и икре, богатым жизненно важными витаминами, минералами и микроэлементами.

Следует обращать внимание на сливки, сливочное масло и мясо в рационе. Если уровень холестерина повышен, то стоит быть аккуратнее с продуктами животного происхождения, информирует 74.ru.

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