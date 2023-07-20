Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Lada Niva Travel сдерживает продажи из-за проблем с бамперами и топливными шлангами
Врач-гастроэнтеролог Неронов рассказал, почему нельзя есть окрошку каждый день
Снижение цен на автомобили Tesla
Врач Ли развеяла миф об исключительной пользе куриного мяса в рационе
Jeep выпускает новый 2-дюймовый лифт-комплект для Wrangler и Gladiator
Глава РОАД объяснил, почему Россию с 1 августа ожидает скачок цен на иномарки
Интерьер Mini Cooper 2025 года демонстрирует минималистичный ретро-дизайн и массивный круглый экран
Ariel Atom 4R развивает невероятные 400 л.с. и 369 фунт-фут
Carvana реструктурирует долг, а ее акции растут в результате резкого роста на 1,100%

Названы привычные продукты, повышающие уровень холестерина в крови человека

1:31
Здоровье

Специалисты по питанию напоминают россиянам о продуктах, которые могут привести к накоплению "вредного" холестерина. В первую очередь, эксперты рекомендуют обратить внимание на куриные яйца, которые часто выбирают в качестве завтрака.

Названы привычные продукты, повышающие уровень холестерина в крови человека
Фото: https://pbs.twimg.com/

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаживаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве", — утверждают врачи.

Далее специалисты указывают на вред субпродуктов, в которых содержание холестерина также достаточно высоко. Куриные желудки, говяжьи печень и мозг могут увеличивать значение этого показателя.

На третьем месте оказывается сливочный сыр с содержанием холестерина более 400 миллиграммов на 100 граммов продукта. Здесь рекомендуется предпочесть твёрдые сорта.

При употреблении всего 130 граммов креветок человек получает суточную дозу холестерина. Тем не менее этот продукт также содержит много витаминов, поэтому полностью отказываться от него не стоит. Такая же полезность относится к жирной рыбе и икре, богатым жизненно важными витаминами, минералами и микроэлементами.

Следует обращать внимание на сливки, сливочное масло и мясо в рационе. Если уровень холестерина повышен, то стоит быть аккуратнее с продуктами животного происхождения, информирует 74.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как снизить холестерин?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
Последние материалы
Глава РОАД объяснил, почему Россию с 1 августа ожидает скачок цен на иномарки
Названы привычные продукты, повышающие уровень холестерина в крови человека
Интерьер Mini Cooper 2025 года демонстрирует минималистичный ретро-дизайн и массивный круглый экран
Ariel Atom 4R развивает невероятные 400 л.с. и 369 фунт-фут
Carvana реструктурирует долг, а ее акции растут в результате резкого роста на 1,100%
Сестра погибшей от молнии жительницы Томской области: "Удар был в голову и прошёл через сердце"
Балицкий: ВСУ прекратили попытки наступления в Запорожье
Почему в жару падает мощность двигателя и что с этим делать
ВВС Украины: "У наших Сил обороны пока нет возможности сбивать российские ракеты "Оникс"
Генерал Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников