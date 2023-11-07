Врачи опровергли распространенные мифы о холестерине: вреден не весь

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все клетки в организме человека содержат холестерин. Большую его часть создает сам организм, но примерно 30% поступает с продуктами питания животного происхождения. Существует несколько мифов о холестерине, которые медики стремятся развеять.

Фото: Openverse by omnia_mutantur is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Первый миф заключается в том, что всякий холестерин вреден. Это утверждение не соответствует действительности, так как холестерин является неотъемлемой частью клеточных мембран и необходим для производства стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.

Второй миф: уровень холестерина высок только у лиц с избыточным весом. На самом деле множество факторов влияют на уровень холестерина, включая генетику, питание, физическую активность, вредные привычки, состояние щитовидной железы и стрессы.

Третий миф: повышенный уровень холестерина сопровождается специфическими симптомами. На самом деле высокий уровень холестерина часто проявляется без каких-либо симптомов, поэтому важно регулярно сдавать анализ крови для его контроля.

Четвертый миф касается опасности употребления яиц. Действительно, яйца содержат больше холестерина по сравнению с некоторыми другими продуктами, но они также богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, жирами и белками. Для здорового человека употребление одного-двух яиц в день безопасно.

Пятый миф утверждает, что до 40 лет проверка уровня холестерина не требуется. Однако следует помнить, что повышенный уровень холестерина представляет опасность в любом возрасте, и его контроль важен для всех. Расстройства липидного обмена могут возникать даже у детей, будь то по наследству или при наличии сопутствующих заболеваний.

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