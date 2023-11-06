Педиатр рассказала о симптомах аппендицита у ребёнка: боль усиливается по нарастающей

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова рассказала, по каким признакам можно определить, что у ребёнка аппендицит.

Фото: openverse.org by Federation of Transport Trade Unions in Bulgaria is licensed under CC BY 2.0

По словам врача, дети не всегда точно могут указать источник боли. Чаще всего дети просто говорят, что у них болит живот, при этом могут показать на район пупка или правую нижнюю часть живота, пишет Газета.Ru.

Однако коварство аппендицита состоит в том, что боль может быть "гуляющей", неприятные ощущения могут фиксироваться даже в области поясницы.

"Еще один важный момент: боль при аппендиците усиливается по нарастающей и не проходит даже после того, как ребенок сходил в туалет "по большому" или избавился от газов в животе", — уточнила Маркова.

Педиатр добавила, что аппендицит может сопровождаться повышением температуры до 38,5-40 градусов без признаков ОРВИ или простуды. При этом заболевании ребёнка может тошнить и даже рвать.

Главными признаками аппендицита у детей является боль в правом боку, от которой ребёнок инстинктивно старается избавиться, приняв позу эмбриона, добавила педиатр.

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Аппендицит. Симптомы и как лечить.