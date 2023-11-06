Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова рассказала, по каким признакам можно определить, что у ребёнка аппендицит.
По словам врача, дети не всегда точно могут указать источник боли. Чаще всего дети просто говорят, что у них болит живот, при этом могут показать на район пупка или правую нижнюю часть живота, пишет Газета.Ru.
Однако коварство аппендицита состоит в том, что боль может быть "гуляющей", неприятные ощущения могут фиксироваться даже в области поясницы.
"Еще один важный момент: боль при аппендиците усиливается по нарастающей и не проходит даже после того, как ребенок сходил в туалет "по большому" или избавился от газов в животе", — уточнила Маркова.
Педиатр добавила, что аппендицит может сопровождаться повышением температуры до 38,5-40 градусов без признаков ОРВИ или простуды. При этом заболевании ребёнка может тошнить и даже рвать.
Главными признаками аппендицита у детей является боль в правом боку, от которой ребёнок инстинктивно старается избавиться, приняв позу эмбриона, добавила педиатр.
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