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Ученые проверили связь аппендицита и семечек

2:31
Здоровье

Аппендицит представляет собой острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки, известного как аппендикс. Этот придаток слепой кишки играет важную роль в иммунной системе организма и тесно взаимодействует с микрофлорой кишечника.

Ученые проверили связь аппендицита и семечек
Фото: openverse.org

Семена подсолнечника и воспаление

Существует предположение о возможной связи между употреблением семян подсолнечника и аппендицитом. Однако научно не доказано, что этот популярный продукт напрямую вызывает воспаление аппендикса. Эксперты также утверждают, что нет достаточных доказательств о том, что определенные пищевые привычки или продукты могут быть причиной воспаления слепой кишки.

Косвенная связь

Тем не менее, существует некоторая косвенная связь между употреблением семян подсолнечника и воспалительными процессами. Семена богаты ненасыщенными жирными кислотами, включая омега-6 жирные кислоты. Омега-6 жирные кислоты могут способствовать развитию воспалений в организме.

Негативные аспекты употребления семян подсолнечника:

  • Высокая калорийность:

Семечки являются настоящей "калорийной бомбой". Например, 100 грамм обжаренных семечек содержат около 700 калорий, что приравнивается к калорийности подсолнечного масла. Они не обладают способностью утолить чувство голода, а, наоборот, могут усилить аппетит.

  • Повреждение кожи и организма:

Обжаривание семян подсолнечника приводит к образованию конечных продуктов гликирования (КПГ), что, согласно мнению врачей, является одной из главных причин старения.

  • Риск дивертикулёза:

Этот продукт может также увеличить риск развития дивертикулёза — грыжеподобных выпячиваний в стенке кишечника, которые могут вызвать воспаление, вплоть до перитонита.

Медики не рекомендуют полностью исключать семена подсолнечника из рациона, но советуют употреблять их в сыром виде. В сырых семенах сохраняется витаминная ценность и полезные вещества, а также они являются менее калорийными.

Умеренное потребление

Врачи рекомендуют умеренное потребление семян подсолнечника. Для поддержания здоровья достаточно употреблять от 50 до 70 грамм семян в день, при этом максимальная дневная норма составляет 100 грамм. Это связано как с высокой калорийностью, так и с содержанием омега-6 жирных кислот.

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Семечки вызывают аппендицит: правда или миф
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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