Половина чайной ложки корицы ежедневно снижает уровень сахара в крови

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Пекинского медицинского университета провели исследование, которое подтвердило положительное воздействие корицы на состояние сердечно-сосудистой системы. Результаты их исследования были опубликованы в журнале "Журнал традиционной и комPLEMENTАрной медицины" (JTCM).

Фото: Wikipedia by Simon A. Eugster is licensed under CC BY-SA 3.0

В этом эксперименте участвовали 137 участников, которых разделили на две группы. В течение двух месяцев первая группа употребляла экстракт корицы, в то время как вторая группа получала плацебо.

В ходе исследования ученые периодически измеряли уровень сахара в крови, артериальное давление, уровень холестерина и воспалительные показатели в организме.

Интересно, что результаты показали, что употребление приблизительно половины чайной ложки корицы в день может немного улучшить уровень сахара в крови, увеличить чувствительность к инсулину, снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также уменьшить воспаление в сравнении с группой, принимавшей плацебо.

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