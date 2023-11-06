Самый популярный в России овощ — картофель — содержит большое количество ценных микроэлементов: калий, хром, магний, кремний, цинк, важные аминокислоты, фолиевую кислоту, витамины группы В и С. Об этом напомнила главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова.
Однако при всём большом количестве достоинств у картофеля есть и недостатки, напомнила врач. Например, пользу этот овощ принесёт только в случае правильного приготовления. Чтобы картофель не растерял все свои полезные свойства, его нельзя подвергать длительной термической обработке. Неумолотова считает, что оптимальный способ приготовления этого овоща — "в мундире".
В разговоре с 74.Ru медик отметила, что картофель обладает высоким гликемическим индексом, поэтому она не рекомендует употреблять его в качестве самостоятельного блюда. Не стоит забывать также и о значительной калорийности этого овоща, добавила эксперт.
Но наибольшую опасность таит в себе картофель, который уже очень долго хранился. В полежавшем картофеле образуется соланин, который может стать причиной отравления, боли в животе, тошноты и диареи.
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