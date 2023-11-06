Врач Неумолотова напомнила, что картофель может быть опасен

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самый популярный в России овощ — картофель — содержит большое количество ценных микроэлементов: калий, хром, магний, кремний, цинк, важные аминокислоты, фолиевую кислоту, витамины группы В и С. Об этом напомнила главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова.

Фото: openverse.org by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Однако при всём большом количестве достоинств у картофеля есть и недостатки, напомнила врач. Например, пользу этот овощ принесёт только в случае правильного приготовления. Чтобы картофель не растерял все свои полезные свойства, его нельзя подвергать длительной термической обработке. Неумолотова считает, что оптимальный способ приготовления этого овоща — "в мундире".

В разговоре с 74.Ru медик отметила, что картофель обладает высоким гликемическим индексом, поэтому она не рекомендует употреблять его в качестве самостоятельного блюда. Не стоит забывать также и о значительной калорийности этого овоща, добавила эксперт.

Но наибольшую опасность таит в себе картофель, который уже очень долго хранился. В полежавшем картофеле образуется соланин, который может стать причиной отравления, боли в животе, тошноты и диареи.

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