Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Умнов назвал колбасу из индейки самой безвредной для здоровья человека
Иордания заявила, что выселение палестинцев из Газы будет означать объявление войны
Блогер Елена Блиновская пожаловалась на систему ПВО, которая нарушает её домашний арест
В Твери шестиклассница рассказала матери, что к ней приставал мужчина в автобусе
Диетолог Оук: три полезных перекуса помогут похудеть и предотвратить рак
5 причин обязательно возить зимой в автомобиле клизму
Эксперты назвали самый оптимальный для покупки подержанный автомобиль
Директор Малого театра о состоянии госпитализированного Юрия Соломина: он в сознании
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: провал в украинском конфликте "подписал" приговор будущему НАТО

Врач Неумолотова напомнила, что картофель может быть опасен

1:18
Здоровье

Самый популярный в России овощ — картофель — содержит большое количество ценных микроэлементов: калий, хром, магний, кремний, цинк, важные аминокислоты, фолиевую кислоту, витамины группы В и С. Об этом напомнила главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова.

Врач Неумолотова напомнила, что картофель может быть опасен
Фото: openverse.org by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Однако при всём большом количестве достоинств у картофеля есть и недостатки, напомнила врач. Например, пользу этот овощ принесёт только в случае правильного приготовления. Чтобы картофель не растерял все свои полезные свойства, его нельзя подвергать длительной термической обработке. Неумолотова считает, что оптимальный способ приготовления этого овоща — "в мундире".

В разговоре с 74.Ru медик отметила, что картофель обладает высоким гликемическим индексом, поэтому она не рекомендует употреблять его в качестве самостоятельного блюда. Не стоит забывать также и о значительной калорийности этого овоща, добавила эксперт.

Но наибольшую опасность таит в себе картофель, который уже очень долго хранился. В полежавшем картофеле образуется соланин, который может стать причиной отравления, боли в животе, тошноты и диареи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Стоит ли есть картофель? / Польза и вред картофеля / Чем заменить картофель?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
5 положительных изменений, которые произойдут с вашим организмом после месяца без алкоголя
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Последние материалы
Диетолог Оук: три полезных перекуса помогут похудеть и предотвратить рак
5 причин обязательно возить зимой в автомобиле клизму
Эксперты назвали самый оптимальный для покупки подержанный автомобиль
Директор Малого театра о состоянии госпитализированного Юрия Соломина: он в сознании
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: провал в украинском конфликте "подписал" приговор будущему НАТО
Юрий Соломин госпитализирован в тяжёлом состоянии
Ученые назвали условие, при котором секс продлевает жизнь
С 2024 года многим автомобилистам в России придется поменять права
Смоделирован ядерный удар B61-13 по Москве. Пора ли бояться?
Блогеру Xolidayboy вручили повестку в аэропорту Минеральных Вод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников