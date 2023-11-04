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Врач-эндокринолог Панова назвала пять блюд, которые нельзя есть на ужин

2:16
Здоровье

Даже опытные люди, следящие за своим питанием, могут совершать распространённые ошибки при выборе ужина. Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова делится советами о том, что есть в вечерний приём пищи.

Врач-эндокринолог Панова назвала пять блюд, которые нельзя есть на ужин
Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалисты рекомендуют ужинать за 2-3 часа до сна. Также важно выбирать блюда для вечернего приёма пищи так, чтобы не навредить пищеварению, спокойно засыпать и не набирать лишний вес.

Существует список продуктов, которые не рекомендуется употреблять на ужин, особенно на постоянной основе, так как это может негативно сказаться на самочувствии и привести к серьёзным проблемам.

Углеводы

Лучше ограничить потребление продуктов, богатых углеводами, таких как картофель, белый рис и макароны. Переизбыток углеводов может негативно влиять на поджелудочную железу и спровоцировать увеличение жировой ткани.

Сладости и выпечка

Есть на ужин сладости и выпечку не рекомендуется. Эти продукты богаты как калориями, так и углеводами, и их потребление перед сном может вызвать колебания уровня сахара в крови.

Солёная и копчёная пища

Потребление слишком много соли перед сном может привести к отекам и частым походам в туалет.

Жирные продукты

Жирная пища, такая как свинина, баранина или утка, может вызвать тяжесть в животе и затруднить засыпание, так как метаболизм замедляется ночью. Лучше избегать магазинных соусов, майонеза и жирных блюд.

Фрукты

Фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как виноград, дыня или бананы, не рекомендуется употреблять на ужин. Ограничьтесь небольшими порциями фруктов с низким содержанием сахара, такими как яблоки, груши или ананасы.

Также важен способ приготовления пищи. Жарка на масле, майонезные заправки и калорийные соусы следует избегать. Лучше выбирать запекание, тушение или варку, чтобы сделать ужин менее калорийным и более лёгким для пищеварения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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