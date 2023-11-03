Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась, какие продукты питания могут вести к образованию морщин, дряблости кожи и обвисанию. Об этом врач рассказала в своём Telegram-канале.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно словам специалиста, один из основных процессов старения, в ходе которого происходит разрушение коллагена конечными продуктами гликации, связан с неправильным питанием. Для того чтобы минимизировать эти негативные последствия, рекомендуется убрать из рациона пищи продукты, содержащие сахар и сладости. Это не ограничивается только десертами, так как также вредны корки хлеба и сильно обжаренное мясо, включая шашлык. Врач также отметила, что жареная картошка также не является желательным блюдом.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, как снизить вред от жареной картошки. Эксперт предложил "картофель порезать и на ночь оставить в воде".

"И на следующий день пожарить. И при этом почти весь крахмал (на 80 процентов) за ночь уходит в воду", — уточнил Ковальков.

Следует отметить, что данный метод приготовления, хотя и делает блюдо более менее безопасным для похудения, лишит его витаминов и микроэлементов.

Доктор также советует избегать еду, содержащую дрожжи, а также молочные продукты с низким содержанием жира. Для замены хлеба специалист рекомендует печь блины, оладьи, лепёшки или выбирать бездрожжевой хлеб либо батоны на закваске.

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