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Эксперты назвали 5 изменений в организме, которые произойдут, если прожить месяц без алкоголя

1:57
Здоровье

В ноябре, когда дни становятся короткими, а погода холодной и дождливой, нагрузка на человеческий организм возрастает. Существует простой способ помочь себе пережить этот непростой период: провести 30 дней без употребления алкоголя.

Эксперты назвали 5 изменений в организме, которые произойдут, если прожить месяц без алкоголя
Фото: openverse by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0

После месяца воздержания от алкоголя у большинства людей будут заметны положительные изменения, о которых пишет издание Fox News.

Улучшение состояния печени

При употреблении даже умеренных доз алкоголя увеличивается риск развития болезней печени. Печень испытывает повышенную нагрузку при обработке алкоголя, что может привести к накоплению жира в тканях печени. Месяц без алкоголя поможет восстановить печень.

Улучшение качества сна

Употребление алкоголя перед сном может помочь заснуть быстрее, но оно также нарушает фазу быстрого сна, что может привести к бессоннице. Воздержание от алкоголя улучшит качество сна, помогая чувствовать себя бодрее в течение дня.

Снижение веса

Алкогольные напитки богаты калориями, а употребление алкоголя может увеличить аппетит. Месяц без алкоголя поможет снизить калорийный прием и контролировать вес.

Укрепление пищеварения

Алкоголь может вызывать расстройство желудка и снижать выработку муцина, который защищает слизистую оболочку желудка. Воздержание от алкоголя поможет восстановить нормальное функционирование пищеварительной системы.

Улучшение работы мозга

Алкоголь влияет на работу мозга, что может привести к проблемам с памятью и принятием решений. Также частое употребление алкоголя может вызвать изменения в выработке гормонов, влияющих на настроение. Месяц без алкоголя улучшит память, скорость мышления и настроение, давая возможность мозгу восстановиться.

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Автор Даниил Полоников
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