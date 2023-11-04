По мнению врачей, увеличение потребления здоровых продуктов и уменьшение употребления вредных товаров может помочь предотвратить смертельные заболевания. Здоровое питание способно снизить риск множества серьезных проблем со здоровьем, включая рак.
"Хотя не существует магического продукта, который гарантированно предотвратит рак, здоровое питание определенно снижает вероятность развития онкологических заболеваний", — отметил врач общей практики Юрий Завьялов.
Несмотря на то, что вашим предпочтением может быть обычный чай, зеленый чай богат антиоксидантами, известными как катехины, которые могут оказывать "противораковое" воздействие.
"Антиоксиданты помогают бороться с вредными свободными радикалами, способными повредить ДНК и другие клеточные компоненты. Это повреждение может увеличить риск развития рака."
Популярные кулинарные ингредиенты, богатые серой, могут снизить вероятность развития некоторых видов рака, особенно тех, которые связаны с пищеварительной системой. К тому же, чеснок и лук могут быть доступным дополнением к разнообразным блюдам.
Помидоры являются хорошим источником ликопина, антиоксиданта, который может снизить риск рака простаты.
"Ликопин связан с уменьшением вероятности развития рака простаты и других типов рака", — отмечает доктор.
Врач объяснил, что употребление обезжиренных молочных продуктов или их вегетарианских аналогов может уменьшить риск развития колоректального рака, сообщает MEDIKFORUM. RU.
Избыточное потребление обработанного и красного мяса связано с повышенным риском развития рака кишечника. Поэтому рекомендуется предпочитать источники нежирного белка, такие как птица и рыба.
"Если вы употребляете красное мясо, делайте это с умеренностью. Рекомендуется ограничивать потребление красного и обработанного мяса до 70 граммов в день или менее", — советует Завьялов.
Доктор подчеркивает, что высокое потребление сахара и чрезмерное употребление обработанных продуктов могут увеличить риск развития рака. Поэтому рекомендуется минимизировать потребление сладких напитков, сладостей и закусок.
Избегайте обезвоживания. Врач подчеркивает, что поддержание нормального уровня гидратации имеет важное значение для общего состояния здоровья.
Эксперт советует ограничить потребление алкоголя, так как чрезмерное его употребление связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы и печени.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.