Your browser does not support the audio element.

Многие лекарственные препараты, такие как корвалол, валокордин и нитроглицерин, которыми люди часто пытаются справляться со стрессом, могут вызвать побочные эффекты, предупреждает российский врач-кардиолог, к. м.н. Ольга Козлова. В частности, она обратила внимание на риски развития зависимости, деменции и других негативных последствий при использовании этих препаратов.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.