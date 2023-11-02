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Врач Козлова назвала "опасную" побочку корвалола

1:23
Здоровье

Многие лекарственные препараты, такие как корвалол, валокордин и нитроглицерин, которыми люди часто пытаются справляться со стрессом, могут вызвать побочные эффекты, предупреждает российский врач-кардиолог, к. м.н. Ольга Козлова. В частности, она обратила внимание на риски развития зависимости, деменции и других негативных последствий при использовании этих препаратов.

Врач Козлова назвала "опасную" побочку корвалола
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Специалист отмечает, что корвалол содержит фенобарбитал, от которого может сформироваться зависимость. Этот препарат не является лекарством, а скорее действует как успокоительное и седативное средство, которое может использоваться в периоды раздражительности и бессонницы. Однако его долгосрочное употребление может привести к деменции.

Кроме того, употребление настоек пустырника или боярышника может затруднить диагностику нестабильной стенокардии, что может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт. Нитроглицерин, хотя и является лекарством, способен вызвать резкое снижение артериального давления и интенсивные головные боли.

Козлова подчеркивает, что однократное употребление этих препаратов не вызовет серьезных последствий, но их долгосрочное и неконтролируемое использование может быть вредным для здоровья.

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