Диетолог Дук заявил, что ячмень и овес отлично борются с лишним весом

В некоторых продуктах присутствует особый вид пищевых волокон, способных сдерживать аппетит и действовать аналогично популярным инъекциям, используемым для управления весом и лечения диабета, утверждает нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук в интервью для NPR.

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Согласно утверждениям Дука и его научных коллег, в ходе исследований было обнаружено, что бета-глюкан, являющийся формой ферментированных пищевых волокон, обладает способностью подавлять аппетит и способствовать снижению веса. Ученые отметили, что этот вид волокон присутствует в таких продуктах, как ячмень, овес и рожь. При поступлении в организм, эти продукты способствуют выработке глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, который передает мозгу сигнал о насыщении и замедляет движение пищи из желудка в кишечник. Доктор Дук утверждает, что подобный эффект также характерен для лекарств, применяемых при лечении диабета, таких как Ozempic или Wegovy.

Кроме того, Дук добавил, что бета-глюкан в ходе экспериментов на мышах успешно продемонстрировал свою эффективность как средство для борьбы с ожирением. Эксперименты на людях подтвердили его способность улучшать чувствительность к инсулину, снижать артериальное давление и создавать ощущение сытости.

Тем не менее, эксперт также отметил, что другие виды ферментированных волокон, содержащихся в растительной пище, тоже обладают полезными свойствами, но их влияние на процесс похудения ещё предстоит исследовать более подробно.

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