Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Чувашии пришел к стоматологу и оказался в онкологическом отделении
В Тюменской области осудили мошенника за махинации с земельным участком
В зоне СВО уничтожен командир спецназа ВСУ Андрей Кудабеков
Колян из "Реальных пацанов" поехал к раненым бойцам СВО
Посол Антонов об оценке Россией ядерного потенциала США: будем искать варианты компенсации
Диетолог Дук заявил, что ячмень и овес отлично борются с лишним весом
Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи
В США одобрили смертную казнь с помощью азота
Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки

Исследования показали, что снижение калорий на 12% замедляет старение

2:05
Здоровье

Ограничение калорий даже на 12% может повысить шансы на здоровое старение за счет уменьшения воспаления. Об этом сообщается в исследовании ученых из Национального института старения (NIA), опубликованном в журнале Aging Cell.

Исследования показали, что снижение калорий на 12% замедляет старение
Фото: Нейросеть Шедеврум

Многие исследования показали, что у животных ограничение калорий без лишения организма необходимых витаминов и минералов замедляет развитие возрастных заболеваний, продлевает жизни, повышает ее качество и стрессоустойчивость. Новое исследование предполагает, что этот эффект распространяется и на людей.

Ученые проанализировали данные пациентов из исследования CALERIE. В нем приняли участие здоровые американцы молодого и среднего возраста без ожирения. Их попросили снизить ежедневное потребление калорий на 25% в течение двух лет. Однако снижение на 12% было максимальным показателем, которого удалось достичь.

Исследователи обнаружили, что такое небольшое ограничение калорий повлияло на людей так же, как и на животных. Например, активировало гены, ответственные за выработку энергии и обмен веществ, одновременно подавив провоспалительные гены. Также изменились регуляция циркадных ритмов и восстановление повреждённых участков ДНК.

Поскольку воспаление и старение тесно связаны, ограничение калорий представляет собой мощный подход к предотвращению воспалительного состояния, которое развивается у многих пожилых людей. Сокращение потребления калорий на 12% вполне осуществимо и может быть очень полезно, заключили авторы.

Кроме того, авторы оригинального исследования CALERIE фазы 2, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Aging, доказали, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2-3%. Также участники эксперимента в среднем потеряли 10% массы тела и почти не набрали вес в следующие два года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Платья, рубашки, джинсы: стилисты назвали вечно актуальные вещи
В США одобрили смертную казнь с помощью азота
Врач назвала сахар и сладости едой, которая опаснее жареной картошки
В Нижнем Тагиле семья ребёнка потребовала с больницы 10 млн рублей за смерть сына
Крупнейшая обсерватория гравитационных волн выжимает свет за пределы "квантового предела"
Филипп Киркоров купил "Примадонну" за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе
Российский школьник создал устройство для борьбы с нервными тиками
Киркоров купил картину "Примадонна" за 700 тысяч на концерте Люси Чеботиной
Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS
Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников