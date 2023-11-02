Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса сериала "Универ" Мария Кожевникова раскрыла, на что не решалась до 35 лет
Вестибюль станции метро "Новогиреево" был закрыт из-за подозрительного пакета
Lancet: когнитивные способности пожилых ухудшились во время пандемии COVID-19
В Театре Сатиры покажут иного "Пигмалиона"
В Ростове ограничили продажу вредной шаурмы на 90 дней
Британские ученые нашли способ заставить людей есть меньше мяса
Россиянин задержал угонщика своего автомобиля, когда тот вернулся на место угона
Эстонское МВД хочет получить право депортировать получивших российское гражданство
В России теперь запрещены манипуляции с объемом и весом продуктов в магазинах

Врач-дерматовенеролог рассказала об опасности маникюра: может вызывать дисгормональные расстройства

1:25
Здоровье

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с Pravda.Ru рассказала о вреде, который мы наносим своему здоровью, делая маникюр на ногтях.

Врач-дерматовенеролог рассказала об опасности маникюра: может вызывать дисгормональные расстройства
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик предупредила, что в гелях содержится много химических соединений фталатов, которые всасываются в организм через спиленную ногтевую пластину.

"Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, потому что они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. И вообще, это вредно для организма в целом", — объяснила врач.

Она отметила, что это ведёт к преобладанию эстрогенов над андрогенами.

"Это всё влечет за собой такие болезни, как фиброзно-кистозная мастоматия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки", — предостерегла эксперт.

Скорогудаева рассказала, что из-за фталатов возникают сложности с формированием нормальных ногтей. Специалист не рекомендует красить ногти беременным женщинам.

Врач-дерматовенеролог призвала делать перерывы между маникюром не меньше месяца.

Ранее дерматолог рассказала, о каких болезнях могут говорить тёмные круги под глазами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова Time, O2, Foreign Policy: РФ запустила таймер конца Украины Олег Володин Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Последние материалы
В России теперь запрещены манипуляции с объемом и весом продуктов в магазинах
Диетолог Королёва: пожилым людям опасно есть на завтрак жареное
В Кремле призвали Киев уяснить невозможность победы
Эксперт "За рулем" рассказал, как правильно накачивать зимние шины
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, на сколько килограммов поправлялась за время беременности
Диетолог Лазуренко предупредила о риске тромбоза из-за продуктов питания
В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 вражеских лодок и около 100 боевиков ВСУ
Финляндия конфисковала свыше 40 российских товарных знаков
В ГИБДД рассказали, как безопасно ездить в дождь
В Закарпатской области двое мужчин пытались сбежать в Румынию на надувных "пончиках"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников