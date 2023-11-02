Врач-дерматовенеролог рассказала об опасности маникюра: может вызывать дисгормональные расстройства

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с Pravda.Ru рассказала о вреде, который мы наносим своему здоровью, делая маникюр на ногтях.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик предупредила, что в гелях содержится много химических соединений фталатов, которые всасываются в организм через спиленную ногтевую пластину.

"Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, потому что они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. И вообще, это вредно для организма в целом", — объяснила врач.

Она отметила, что это ведёт к преобладанию эстрогенов над андрогенами.

"Это всё влечет за собой такие болезни, как фиброзно-кистозная мастоматия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки", — предостерегла эксперт.

Скорогудаева рассказала, что из-за фталатов возникают сложности с формированием нормальных ногтей. Специалист не рекомендует красить ногти беременным женщинам.

Врач-дерматовенеролог призвала делать перерывы между маникюром не меньше месяца.

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