Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с Pravda.Ru рассказала о вреде, который мы наносим своему здоровью, делая маникюр на ногтях.
Медик предупредила, что в гелях содержится много химических соединений фталатов, которые всасываются в организм через спиленную ногтевую пластину.
"Фталаты вызывают дисгормональные расстройства — самая неприятная вещь, потому что они похожи своей химической структурой на эстрогены, а самые неразборчивые рецепторы в нашем организме — это рецепторы эстрогена. И связывается с ним, дает кривой сигнал. И вообще, это вредно для организма в целом", — объяснила врач.
Она отметила, что это ведёт к преобладанию эстрогенов над андрогенами.
"Это всё влечет за собой такие болезни, как фиброзно-кистозная мастоматия, эндометриоз, миомы матки, фибромиомы, дисплазия шейки матки", — предостерегла эксперт.
Скорогудаева рассказала, что из-за фталатов возникают сложности с формированием нормальных ногтей. Специалист не рекомендует красить ногти беременным женщинам.
Врач-дерматовенеролог призвала делать перерывы между маникюром не меньше месяца.
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