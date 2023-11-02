Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова назвала главные причины появления тёмных кругов под глазами.
По её словам, плохое состояние кожи в районе глаз может свидетельствовать о гипоксии — нехватке кислорода в тканях, возникающей из-за анемии. Помимо этого, тёмные круги нередко указывают на заболевания сердца и почек, а также на проблемы с фенестрированными капиллярами, уточнила специалист.
Как пояснила Егорова в интервью сайту aif.ru, в некоторых случаях причина отёка — бронхолёгочные болезни.
Врач добавила, что круги под глазами иногда появляются из-за приёма лекарственных средств, проблем с пищеварением и других факторов. Она посоветовала посетить медучреждение для постановки точного диагноза.
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