Врач Захарова рассказала о пользе грейпфрута при похудении

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый вид грейпфрута обладает своими уникальными вкусовыми характеристиками: от выраженной горечи до приятной сладости.

Фото: Openverse by keyimages-photography is licensed under CC BY-SA 2.0

Грейпфрут богат витаминами A и C, а также является отличным источником пищевых волокон. Кроме того, этот фрукт имеет очень низкий гликемический индекс, который составляет всего 25, сообщает "Главный региональный".

В составе грейпфрута также содержатся важные питательные вещества, такие как витамин B6, кальций, фолиевая кислота, магний и тиамин. Он богат калием, который играет ключевую роль в регулировании сердечного ритма и артериального давления, а также помогает поддерживать нормальный баланс жидкости внутри и вне клеток.

Как отмечает врач Татьяна Захарова, грейпфрут способствует снижению кровяного давления. Люди, включившие его в свой рацион, также заметили потерю веса, уменьшение окружности талии и снижение уровня холестерина.

Следует также учитывать, что не все виды лекарств взаимодействуют безопасно с грейпфрутовым соком, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением.

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Грейпфрут: в чем его польза и опасность?