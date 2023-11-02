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Врач Захарова рассказала о пользе грейпфрута при похудении

1:14
Здоровье

Каждый вид грейпфрута обладает своими уникальными вкусовыми характеристиками: от выраженной горечи до приятной сладости.

Врач Захарова рассказала о пользе грейпфрута при похудении
Фото: Openverse by keyimages-photography is licensed under CC BY-SA 2.0

Грейпфрут богат витаминами A и C, а также является отличным источником пищевых волокон. Кроме того, этот фрукт имеет очень низкий гликемический индекс, который составляет всего 25, сообщает "Главный региональный".

В составе грейпфрута также содержатся важные питательные вещества, такие как витамин B6, кальций, фолиевая кислота, магний и тиамин. Он богат калием, который играет ключевую роль в регулировании сердечного ритма и артериального давления, а также помогает поддерживать нормальный баланс жидкости внутри и вне клеток.

Как отмечает врач Татьяна Захарова, грейпфрут способствует снижению кровяного давления. Люди, включившие его в свой рацион, также заметили потерю веса, уменьшение окружности талии и снижение уровня холестерина.

Следует также учитывать, что не все виды лекарств взаимодействуют безопасно с грейпфрутовым соком, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением.

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Грейпфрут: в чем его польза и опасность?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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