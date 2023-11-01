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Врачи сообщили о главных признаках дефицита тестостерона

2:52
Здоровье

Тестостерон играет важную роль в формировании мышечной массы, сексуальном влечении, поддержании костной плотности и других функциях организма. Однако иногда уровень этого гормона может значительно снизиться, что может повлиять на мужское здоровье. Уролог Даршан Патель и его коллеги подчеркивают, что это состояние может проявиться различными способами.

Врачи сообщили о главных признаках дефицита тестостерона
Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Пателя, дефицит тестостерона у молодых людей в возрасте 20-30 лет считается заболеванием, в отличие от естественного снижения уровня гормона с возрастом. Нехватка тестостерона может воздействовать на организм по-разному, подчеркивает врач. Большинство мужчин могут проявлять не все, а лишь некоторые симптомы, самым главным из которых является снижение либидо (включая отсутствие эротических фантазий и желания заниматься мастурбацией).

В то же время, он отмечает, что связь между тестостероном и эректильной функцией достаточно сложна. Например, у некоторых мужчин нет проблем с эрекцией даже при низком уровне гормона. Кроме того, качество оргазма и способность достигать его могут страдать при недостатке тестостерона.

Эректильная дисфункция также может свидетельствовать о различных хронических заболеваниях, таких как болезни сердца, ожирение и диабет.

Снижение объема мышц также считается симптомом недостатка тестостерона, как сообщил уролог Филип Вертман. По его мнению, при наличии достаточного количества гормона, организм способен наращивать мышечную массу, но при снижении уровня тестостерона мышечная ткань начинает разрушаться.

У мужчин с низким уровнем тестостерона часто возникают проблемы с концентрацией и памятью.

Недостаток тестостерона может сказываться на настроении, как отмечает хирург-уролог Адам Рамин. Кроме того, он указывает, что депрессия или тревога могут создавать замкнутый круг: депрессия может подавить способность организма вырабатывать тестостерон, что усугубляет проблему. Тестостерон также играет важную роль в поддержании здоровья костей, отмечает уролог.

"Кость, на самом деле, представляет собой живую ткань, которая непрерывно разрушается и восстанавливается. При снижении уровня тестостерона кость разрушается быстрее, чем организм может восстановить её", — подчеркивает хирург-уролог Адам Рамин.

Остеопат Уильям Нолл указывает, что из-за дефицита тестостерона у мужчин могут начать выпадать волосы.

"Также некоторые мужчины могут заметить, что их щетина растет не так быстро и необходимость часто бриться отпадает", — подытожил он.

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Тестостерон: как повысить?
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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