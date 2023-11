Врачи сообщили о главных признаках дефицита тестостерона

Your browser does not support the audio element.

Тестостерон играет важную роль в формировании мышечной массы, сексуальном влечении, поддержании костной плотности и других функциях организма. Однако иногда уровень этого гормона может значительно снизиться, что может повлиять на мужское здоровье. Уролог Даршан Патель и его коллеги подчеркивают, что это состояние может проявиться различными способами.

Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.