Диетологи назвали главные ошибки россиян за завтраком

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из ключевых моментов в дневном рационе является первый прием пищи. От этого зависит бодрость организма, его готовность к продуктивной работе в течение дня, а также общее самочувствие. Диетологи рекомендуют отдать предпочтение белкам на завтрак, например, варенным яйцам или омлету. Еще одним вариантом является овсянка, которая обогатит организм сложными углеводами и придаст энергии.

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Омлет можно приготовить с добавлением помидоров и свежей зелени, а к овсянке подойдут семечки, орехи и кусочки фруктов. Для приема полезных жиров можно включить в завтрак тост с цельнозерновым хлебом, авокадо, творожный сыр и яйцо, приправленные свежей зеленью и немного оливкового масла.

Рекомендуется начать утро с выпивания стакана теплой воды, чтобы активизировать организм и его пищеварительную систему. Эти рекомендации помогут обеспечить организм сытостью, важными витаминами, клетчаткой, белками и необходимыми углеводами для поддержания энергии в течение дня. Лучше избегать кофе на голодный желудок, выпечки, снеков и сухих завтраков.

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