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Диетологи назвали главные ошибки россиян за завтраком

1:16
Здоровье

Одним из ключевых моментов в дневном рационе является первый прием пищи. От этого зависит бодрость организма, его готовность к продуктивной работе в течение дня, а также общее самочувствие. Диетологи рекомендуют отдать предпочтение белкам на завтрак, например, варенным яйцам или омлету. Еще одним вариантом является овсянка, которая обогатит организм сложными углеводами и придаст энергии.

Диетологи назвали главные ошибки россиян за завтраком
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Омлет можно приготовить с добавлением помидоров и свежей зелени, а к овсянке подойдут семечки, орехи и кусочки фруктов. Для приема полезных жиров можно включить в завтрак тост с цельнозерновым хлебом, авокадо, творожный сыр и яйцо, приправленные свежей зеленью и немного оливкового масла.

Рекомендуется начать утро с выпивания стакана теплой воды, чтобы активизировать организм и его пищеварительную систему. Эти рекомендации помогут обеспечить организм сытостью, важными витаминами, клетчаткой, белками и необходимыми углеводами для поддержания энергии в течение дня. Лучше избегать кофе на голодный желудок, выпечки, снеков и сухих завтраков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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