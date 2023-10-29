В Роспотребнадзоре порекомендовали самые "витаминные" напитки: узвар, пунш, сбитень

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Роспотребнадзоре опубликовали перечень самых "витаминных" напитков в осенне-зимний период.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие напитки помогут справиться с авитаминозом.

Эксперты рекомендуют пить облепиховый чай с добавлением имбиря, компот из чёрной смородины, клюквенный пунш, чай с калиной и лимоном. Говорится также о пользе узвара из сухофруктов и сбитне с брусникой. Справиться с недостатком витаминов поможет также чай с кедровыми орехами, чабрецом и мёдом.

Ранее врач-диетолог Марина Копытько рассказала, какие витамины спасают от вирусов.

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