В Роспотребнадзоре опубликовали перечень самых "витаминных" напитков в осенне-зимний период.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие напитки помогут справиться с авитаминозом.
Эксперты рекомендуют пить облепиховый чай с добавлением имбиря, компот из чёрной смородины, клюквенный пунш, чай с калиной и лимоном. Говорится также о пользе узвара из сухофруктов и сбитне с брусникой. Справиться с недостатком витаминов поможет также чай с кедровыми орехами, чабрецом и мёдом.
Ранее врач-диетолог Марина Копытько рассказала, какие витамины спасают от вирусов.
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