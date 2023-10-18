Врач-диетолог рассказала о спасающих от вирусов витаминах: ешьте шиповник и черноплодную рябину

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько объяснила, какие витаминные продукты надо употреблять, чтобы защитить организм от атаки вирусов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик порекомендовала употреблять витамин С, который в больших количествах содержится в шиповнике, облепихе, цитрусовых и болгарском перце.

Ранее эксперт назвала продукт для поддержания иммунитета в холода.

Она отметила, что эти витамины помогают снизить риски вирусных заболеваний.

Советует диетолог также есть морепродукты, орехи и красное мясо, так как в них содержится цинк, который помогает сохранять молодость.

Каротиноидами Копытько рекомендует запасаться, потребляя черноплодную рябину, морковь и печень.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист призвала употреблять витамин Е, который содержится в оливковом, тминном и льняном маслах.

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