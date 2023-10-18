Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько объяснила, какие витаминные продукты надо употреблять, чтобы защитить организм от атаки вирусов.
Медик порекомендовала употреблять витамин С, который в больших количествах содержится в шиповнике, облепихе, цитрусовых и болгарском перце.
Ранее эксперт назвала продукт для поддержания иммунитета в холода.
Она отметила, что эти витамины помогают снизить риски вирусных заболеваний.
Советует диетолог также есть морепродукты, орехи и красное мясо, так как в них содержится цинк, который помогает сохранять молодость.
Каротиноидами Копытько рекомендует запасаться, потребляя черноплодную рябину, морковь и печень.
В беседе с "Вечерней Москвой" специалист призвала употреблять витамин Е, который содержится в оливковом, тминном и льняном маслах.
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