Эксперт назвала продукт для поддержания иммунитета в холода

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кимчи является острым маринованным овощным блюдом, которое состоит из капусты, лука-шалота или редиски в рассоле с чесноком, имбирем, перцем чили и рыбным соусом. Если кимчи не готовится или не хранится должным образом, процесс ферментации может вызвать пищевое отравление, предупреждает читателей Pravda.Ru эксперт Лия Аширова. Однако и о пользе этого национального блюда Южной Кореи не стоит забывать.

Фото: https://twoplaidaprons.com/traditional-napa-cabbage-kimchi/

Холин, который содержится в кимчи, является естественным соединением, жизненно важным для поддержания ваших клеток, мышц, нервной системы и даже вашего настроения. Холин также важен для укрепления памяти.

Витамин К — предотвращает ломкость костей и благотворно влияет на кровь и кровеносные сосуды.

Употребление так называемых "хороших бактерий" в кимчи может помочь вам поддержать здоровое пищеварение и уменьшить симптомы многих желудочно-кишечных расстройств (синдром раздраженного кишечника, воспаление толстой кишки, дисбиоз), а также улучшить работу сердца, снизить холестерин и поддержать иммунную систему (не забываем про предстоящие зимние холода).

Кимчи также является отличным источником витаминов и микроэлементов: А, С, кальций, калий.

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