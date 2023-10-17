Кимчи является острым маринованным овощным блюдом, которое состоит из капусты, лука-шалота или редиски в рассоле с чесноком, имбирем, перцем чили и рыбным соусом. Если кимчи не готовится или не хранится должным образом, процесс ферментации может вызвать пищевое отравление, предупреждает читателей Pravda.Ru эксперт Лия Аширова. Однако и о пользе этого национального блюда Южной Кореи не стоит забывать.
Употребление так называемых "хороших бактерий" в кимчи может помочь вам поддержать здоровое пищеварение и уменьшить симптомы многих желудочно-кишечных расстройств (синдром раздраженного кишечника, воспаление толстой кишки, дисбиоз), а также улучшить работу сердца, снизить холестерин и поддержать иммунную систему (не забываем про предстоящие зимние холода).
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