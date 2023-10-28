Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Олег Аверков подчеркнул, что инфаркты бывают преимущественно в связи с курением, и призвал обратить внимание на соблюдение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек во избежание сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Он выразил опасение относительно увеличения риска инфарктов в холодное время года. По его словам, исследования западных ученых показали, что число случаев инфаркта возрастает в периоды снегопадов. Это связано с тем, что вдыхание холодного влажного воздуха усиливает напряжение сосудов сердца, а регулярные движения лопатой при уборке снега могут повреждать артерии сердца.

Профессор также подчеркнул важность отказа от вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя. Он отметил, что курение оказывает серьезное воздействие на состояние сосудов и их разрушение:

"Если у человека была сердечно-сосудистая проблема и он хочет предотвратить ее повторение, то контроль кровяного давления, уровня сахара в крови, правильное питание и активный образ жизни могут помочь. Но если человек продолжает курить, риск остается высоким," — подчеркнул эксперт.

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